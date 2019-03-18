Обновленный кроссовер Infiniti QX50 в феврале стал бестселлером марки в России

Российские дилеры Infiniti в феврале реализовали 408 автомобилей – на 5% меньше, чем годом ранее. По итогам первых двух месяцев 2019 года продажи Infiniti в нашей стране составили 4347 машин, что на 5% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Infiniti, бестселлером марки на российском рынке в феврале остается обновленный кроссовер Infiniti QX50. Второе место по популярности занял внедорожник QX80.

На сегодняшний день в дилерских центрах Infiniti действуют специальные цены на все модели: стоимость Q50 начинается от 2 млн 390 тыс. рублей; спортивное купе Q60 доступен за 3 млн 470 тыс. рублей; кроссовер QX50 предлагается от 2 млн 649 тыс. рублей, QX60 – от 2 млн 820 тыс. рублей, QX80 – от 4 млн 490 тыс. рублей.