Горячая новость

За последний месяц цены на автомобили изменились у 23 брендов
  • 18.03.19 - 09:21

    За последний месяц цены на автомобили изменились у 23 брендов
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Чатботы для автомобильного маркетинга
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 18 марта

    ТОП-50 бестселлеров стран АСЕАН за 2018 год

    Традиционный лидер рейтинга - Toyota Hilux. 

Вся аналитика

Инфографика

Сколько дилеров и каких марок работают в Крыму?
  • 18.03.19

    Сколько дилеров и каких марок работают в Крыму?
Все публикации

Видео

Интервью Игоря Коровкина (Объединение Автопроизводителей России)
  • 26.04.17

    Интервью Игоря Коровкина (Объединение Автопроизводителей России)
Все видео

18.03.19 Прочитали 606 раз

Обновленный кроссовер Infiniti QX50 в феврале стал бестселлером марки в России

Обновленный кроссовер Infiniti QX50 в феврале стал бестселлером марки в России

Аналитический отчет AUTOSTAT DATA BOOK

20.02.19

PDF

25 330 руб.

В корзину
Все готовые отчёты

Российские дилеры Infiniti в феврале реализовали 408 автомобилей – на 5% меньше, чем годом ранее. По итогам первых двух месяцев 2019 года продажи Infiniti в нашей стране составили 4347 машин, что на 5% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Как  сообщает пресс-служба Infiniti, бестселлером марки на российском рынке в феврале остается обновленный кроссовер Infiniti QX50. Второе место по популярности занял внедорожник QX80.

На сегодняшний день в дилерских центрах Infiniti действуют специальные цены на все модели: стоимость Q50 начинается от 2 млн 390 тыс. рублей; спортивное купе Q60 доступен за 3 млн 470 тыс. рублей; кроссовер QX50 предлагается от 2 млн 649 тыс. рублей, QX60 – от 2 млн 820 тыс. рублей, QX80 – от 4 млн 490 тыс. рублей.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи премиум-марки infiniti

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

 

Новости на тему

Infiniti покинет рынок Западной Европы и откажется от моделей Q30/QX30

13 марта 2019

Все новости

Статьи на тему

Какие автомобили ждут россияне на рынке в 2018 году? («АВТОСТАТ»)

16 апреля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Динамика авторынка в июле 2018 года

6 августа 2018

Вся инфографика