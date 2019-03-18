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Китайский авторынок в феврале упал на 17%

Китайский авторынок в феврале упал на 17%

Обзор автомобильного рынка России

31.01.19

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Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам февраля снизились на 17,4% и составили 1 млн 219 тыс. 500 единиц. Как отмечают в Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), низкий результат прошлого месяца обусловлен, в частности, каникулами в связи празднованием Нового года по лунному календарю. При этом отрицательная динамика фиксируется восьмой месяц подряд на фоне торможения экономического роста. За два первых месяца 2019 года китайский авторынок снизился на 17,5% до 3 млн 243 тыс. 200 машин, оставаясь крупнейшим в мире.

Volkswagen и его совместные предприятия в прошлом месяце снизили реализацию в Китае на 7,4% до 234400 машин. Таким образом, немецкий автоконцерн остается лидером на рынке Поднебесной.

Согласно прогнозу СААМ, в 2019 году китайский авторынок может остаться примерно на уровне прошлого года – около 23,7 млн пассажирских машин. В то же время власти КНР намерены принять меры по стимулированию продаж автомобилей в стране.

, источник: www.autostat.ru

Теги: китай автомобильные рынки

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