Новая версия поправок к закону о техосмотре подготовлена для внесения в Думу

В профильных ведомствах продолжают обсуждать масштабную реформу, связанную с техосмотром транспортных средств в России. В феврале 2018 года ряд изменений в ТО был принят и вступил в силу. В течение года – часть законопроектов, связанных с реформой, в первом чтении принята депутатами. На данный момент Министерством экономики подготовлена новая редакция законопроекта, с которой удалось ознакомиться журналистам «Коммерсанта».

Основные предложения, которые подготовлены ко второму чтению, следующие:

- ввести запрет на рекламу фирм, торгующих диагностическими картами, если у этих фирм не получена аккредитация оператора: сайты – блокировать, контроль за этим возложить на Роскомнадзор;

- ввести усиленные штрафы для операторов ТО за выдачу диагностических карт на машины, которые не приезжали на осмотр. Кодекс административных правонарушений дополнить штрафными наказаниями за выдачу диагностических карт на машину, которая не приезжала на осмотр. Помимо штрафа компании (на 100 – 300 тыс. рублей) предлагается повысить штраф для должностных лиц (с 5 – 10 тыс. до 30 – 50 тыс. рублей) и ввести штраф для рядовых сотрудников пунктов ТО (от 5 до10 тыс. рублей);

- при осмотре каждого автомобиля производить фото- и видеофиксацию, после осмотра – фото передавать в облачное хранилище МВД, а видео – хранить на серверах операторов и предоставлять по запросу. Это позволит поднимать архивные записи в случае ДТП, чтобы понимать, кто и на каком этапе «пропустил» неисправность машины;

- контроль над техосмотрами автобусов вернуть в полномочия инспекторов ГИБДД, порядок этой проверки прописать отдельным постановлением Правительства РФ.

Некоторые эксперты, оценивая на данном этапе эти предложения министерства, отмечают, как минимум, два важных момента. Первый – вопрос о серверах для хранения данных: многие операторы при существующих тарифах на ТО могут просто не потянуть закупку оборудования и вынуждены будут закрыться. Второй – вопрос об исключении участия страховых компаний в системе контроля техосмотров в ходе предлагаемых изменений так и не поднят.