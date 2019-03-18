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Автомобили Aurus пополняют Гараж первых лиц российской власти

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Автопром в России. Итоги 2017 года, перспективы

23.03.18

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Поставки российских автомобилей линейки Aurus для Гаража особого назначения (ГОН), который обслуживает первых лиц государства, продолжаются, в их числе лимузины Aurus Senat, микроавтобусы, ожидается поступление внедорожников. Об этом агентству "Интерфакс" рассказал официальный представитель ФСО Сергей Девятов, напомнив, что президент РФ Владимир Путин уже год пользуется лимузином Aurus, на котором первый раз выехал 7 мая прошлого года на церемонию инаугурации. "И сейчас за рубежом президент пользуется машинами Aurus", - отметил С.Девятов. Недавно на отечественном лимузине начал ездить и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, пишет агентство "Финмаркет".

Спустя чуть меньше, чем полгода после мировой премьеры Aurus уже успел войти в список величайших лимузинов в истории по версии старейшего и одного из самых авторитетных в мире профильного издания - журнала Autocar (Великобритания).

Напомним, автомобили класса люкс Aurus Senat Limousine и Aurus Senat были спроектированы как в бронированном варианте, так и без специальной защиты. Обе модели запущены в производство одновременно. Модели Aurus Senat Limousine и Aurus Senat предлагают комбинацию полного привода и гибридной установки, которая разработана с учетом климатических и дорожных особенностей России. Мощный двигатель V8, созданный российскими инженерами специально для автомобилей Aurus, работает в паре с не менее производительным электродвигателем. Это обеспечивает модели Aurus Senat Limousine весом примерно 6,9 тонн ускоряться до 100 км/час за 9 секунд. Седану Aurus Senat с меньшим весом на единицу мощности на это требуется всего 6 секунд.

В соответствии с международными требованиями безопасности автомобили Aurus оснащены всеми необходимым системами активной и пассивной безопасности, включая функцию активной помощи водителю ADAS (advanced driver assistant system), электронный контроль устойчивости, адаптивный круиз-контроль, систему автоматического экстренного торможения, систему предотвращения столкновения с распознаванием пешеходов, систему распознавания дорожных знаков, систему отслеживания слепых зон и другие возможности, позволяющие избежать аварийных ситуаций на дороге.

Напомним, автомобили Aurus стали доступны для предзаказов в России, начиная с августа 2018 года, которые принимались компанией «Аурус». Официальные торговые партнеры марки Aurus – «Авилон» и «Панавто» начали принимать предзаказы на автомобили Aurus с 15 февраля 2019 года. В настоящее время ФГУП «НАМИ» занимается производством автомобилей Aurus на базе собственных мощностей, расположенных в Москве. При этом объемы ограничены, так как производство организовано по типу современной мануфактуры, вручную, по индивидуальным меркам и с высочайшим качеством. В бизнес-планы компании «Аурус» входит разработка и создание дополнительных производственных мощностей совместно с индустриальным партнером «Соллерс». Предполагается реализация этого проекта к концу 2020 года на новом автомобильном заводе в Татарстане, что позволит увеличить серийное производство всех моделей Aurus до 5 тыс. автомобилей в год при односменном режиме работы.

, источник: www.autostat.ru

Теги: премиум-марки госзакупки aurus aurus senat

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