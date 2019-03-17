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За последний месяц цены на автомобили изменились у 23 брендов

За последний месяц цены на автомобили изменились у 23 брендов

Мониторинг цен на новые автомобили

21.02.19

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Эксперты сайта «Цена-Авто» продолжает исследовать цены на новые легковые автомобили всех производителей, официально представленных на российском рынке. Согласно результатам исследования, за последний месяц* цены изменились у 23 из них.

Многие марки подняли цены преимущественно на седаны и хэтчбеки. Например, французские седаны Citroen C4 и Peugeot 408 во всех своих комплектациях стали дороже на 12 тыс. руб. Еще один автопроизводитель из Франции – Renault – поднял цены на свои седаны Logan и Logan Stepway, а также хэтчбеки Sandero и Sandero Stepway. Здесь подорожание составило сумму от 10 до 14 тыс. руб.

На 9 – 19 тыс. руб. подорожали автомобили семейства Ford Focus, Fiesta, а также седан Mondeo. А корейская компания KIA обновила ценники у четырех моделей – Ceed, Ceed SW, Picanto и Sorento. Все комплектации этих автомобилей 2019 года прибавили в цене от 5 до 20 тыс. руб. Более весомую прибавку (180 – 217 тыс. руб.) получили модели Audi, а именно: седан А4 и универсал А4 Avant, купе А5 и лифтбек А5 Sportback.

Однако некоторые бренды обновили ценники не только на седаны и хэтчбеки, но и на популярные модели сегмента SUV. Так, отечественные внедорожники УАЗ «Патриот» и «Пикап» стали дороже на 12 – 21 тыс. руб. и получили дополнительные комплектации, китайский кроссовер DFМ AX7 прибавил в цене 20 тыс. руб., а японская модель Honda CR-V подорожала на 25 – 50 тыс. руб.

* За период с 16 февраля по 15 марта 2019 года.

Данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

, источник: www.autostat.ru

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