«Авилон» открыл в Москве второй дилерский центр Cadillac Chevrolet

Компания «Авилон» открыла самый большой в России шоу-рум Cadillac Chevrolet по новым стандартам бренда. Это второй дилерский центр данных марок в портфеле «Авилона», сообщает пресс-служба компании.

Монобрендовый дилерский центр площадью 450 кв. м разместился на Белой Даче, 15 км МКАД, еще 400 кв. м выделены под зону сервисного обслуживания. Дилерский центр открылся в рамках стратегии развития кластера «Авилон-Белая Дача». В шоу-руме будет экспонироваться весь модельный ряд General Motors, представленный в России: Cadillac Escalade, Cadillac XT5, Cadillac CT6, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Traverse, Chevrolet Camaro, Chevrolet Corvette. «Авилон» на Белой даче стал 5-м в дилерской сети General Motors в Москве и 12-м по России.

Напомним, «Авилон» стартовал с продажами Cadillac Chevrolet в первом шоу-руме на Волгоградском проспекте в конце 2017 года. При этом продажи и обслуживание автомобилей Cadillac Chevrolet на Белой даче начались 1 октября 2018 года в рамках временного решения.