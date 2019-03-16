«Ключавто» в 2019 году намерена увеличить корпоративные продажи на треть

Компания «Ключавто» подвела итоги работы в направлении корпоративных продаж за 2018 год. Объем реализации во флит-сегменте у крупнейшего автохолдинга Юга страны вырос на 41%, составив больше 12 тысяч автомобилей. При этом план корпоративного направления был перевыполнен по итогам года на 15%, сообщает пресс-служба «Ключавто».

В пятерке лидеров по объемам продаж расположились Toyota, Hyundai, KIA, Datsun и Renault. В премиум-сегменте традиционно лидирует немецкая марка Mercedes-Benz. Наибольшую динамику продаж в корпоративном направлении продемонстрировали бренды Datsun, Volkswagen, KIA. Так, японская марка увеличила объем в три раза, немецкий бренд и представитель корейского автопрома – более, чем в два раза.

В региональных лидерах по корпоративному направлению расположились Краснодарский край и Ростовская область. Напомним, что в Ростове-на-Дону в прошлом году автохолдинг запустил сразу два предприятия автомобильных брендов, которые являются лидерами флит-рейтинга – KIA и Hyundai. Что касается планов на текущий год, перед направлением корпоративных продаж автохолдинга «Ключавто» стоят задачи по развитию географии и росту объемов реализации минимум на треть.