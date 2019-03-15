Range Rover Velar стал доступен в сервисе Яндекс.Драйв

Пользователям сервиса Яндекс.Драйв стал доступен внедорожник Range Rover Velar. Совершать поездки на Range Rover Velar смогут пользователи старше 26 лет с водительским стажем более 6 лет. За доступ к премиальным автомобилям отвечает специальный алгоритм, который учитывает соблюдение этих базовых требований, а также другие факторы, сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover. Найти Range Rover Velar в приложении можно будет по фильтру «Огонь». Как и другие премиальные автомобили, этот внедорожник будет отличаться минимальным брендингом.

Компания Jaguar Land Rover активно развивает направление корпоративных продаж. За прошлый год корпоративные клиенты приобрели 3913 автомобилей Jaguar и Land Rover, что на 57% выше показателей 2017 года. Таким образом, доля корпоративных продаж вплотную приблизилась к уровню 30% и продолжает расти за счет активности дилерской сети, работы в новых сегментах и слаженного взаимодействия партнеров Jaguar Land Rover Financial Services.