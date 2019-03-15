KIA Ceed и Ceed SW получили в России обновленные комплектации

Российские дилеры KIA начали продажи хэтчбека KIA Ceed и универсала KIA Ceed SW в обновленных комплектациях. Изменения затронули популярные комплектации Luxe, Prestige и Premium, сообщает пресс-служба корейской марки.

Автомобили KIA Ceed/Ceed SW Luxe теперь будут комплектоваться колесами размерности 205/55R16 с литыми дисками (ранее использовались стальные штампованные). Также в комплектацию Luxe включены задние датчики парковки. В версии с двигателем 1,6 л (128 л.с.) и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией цена хэтчбека Ceed составляет 1 млн 179 тыс. 900 рублей, а универсала Ceed SW – 1 млн 219 тыс. 900 рублей. В версии с двигателем 1,4 T-GDI (140 л.с.) и роботизированной 7-ступенчатой трансмиссией 7DCT автомобили предлагаются за 1 млн 259 тыс. 900 рублей и 1 млн 299 тыс. 900 рублей соответственно.

Комплектация Prestige дополнена светодиодными повторителями указателей поворота и светодиодными задними фонарями, а также электроприводом складывания наружных зеркал заднего вида. В списке опций комфорта также появились датчик дождя, функция задержки выключения фар «Эскорт», система бесключевого доступа Smart Key с запуском двигателя кнопкой и (для универсалов Ceed SW) электропривод двери багажного отсека с интеллектуальной системой открывания. Также в комплектации Prestige теперь устанавливается электрохромное (с автоматическим затемнением) салонное зеркало заднего вида. Стоимость хэтчбека Ceed Prestige составляет 1 млн 254 тыс. 900 рублей (1,6 6АТ) и 1 млн 334 тыс. 900 рублей (1,4 T-GDI 7DCT), а универсала Ceed SW Prestige – 1 млн 304 тыс. 900 рублей и 1 млн 384 тыс. 900 рублей соответственно.

Комплектация Premium теперь доступна не только для автомобилей с двигателями 1,4 T-GDI 7DCT, но и для автомобилей с двигателем 1,6 MPI и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. В обновленной версии в комплектацию Premium включены электрорегулировки поясничного подпора сиденья водителя и переднего пассажира, система контроля слепых зон (BSD) и система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCСW). Стоимость Ceed Premium составляет 1 млн 364 тыс. 900 рублей (1,6 6АТ) и 1 млн 444 тыс. 900 рублей (1,4 T-GDI 7DCT), а Ceed SW Premium – 1 млн 434 тыс. 900 и 1 млн 514 тыс. 900 рублей соответственно.

Напомним, продажи KIA Ceed третьего поколения в России стартовали в августе 2018 года, с момента начала продаж на нем остановило выбор свыше 6500 клиентов. Универсал Ceed SW вышел на рынок в конце января 2019 года.