Более 15% дилерских центров в России - премиальных брендов

В ходе подготовки маркетингового отчета «Дилерские сети автопроизводителей в РФ» специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что в нашей стране числится 533 дилерских центра, представляющих интересы премиальных марок. Это составляет 15,4% от общего количества автодилеров, которое на начало 2019 года составило 3450 штук.

Больше всего дилерских центров в премиальном сегменте имеет немецкий Mercedes-Benz - в январе таковых насчитывалось 76. Другой премиум-бренд из Германии - BMW - обладает сетью из 58 дилеров. Отметим также и японский Lexus, интересы которого в нашей стране представляють 56 автоцентров. Количество дилеров у остальных премиум-марок составляет менее 50 единиц.