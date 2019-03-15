В феврале продажи автомобилей LADA в Евросоюзе выросли на 22%

В последний зимний месяц 2019 года в странах Европейского Союза в общей сложности было продано 526 автомобилей LADA, что на 22% больше, чем в феврале прошлого года. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» (по результатам обработки данных АСЕА), их продажи растут второй месяц подряд.

Несмотря на продолжающийся рост, объемы реализации российских автомобилей в странах Евросоюза остаются очень низкими. Так, на долю LADA в феврале нынешнего года пришлось всего лишь 0,05% европейского авторынка. Для сравнения: этот результат сопоставим с совокупными показатели продаж таких марок как Bentley, Bugatti, Lamborghini и Maserati.

Отметим также, что по итогам двух месяцев 2019 года продажи автомобилей LADA в Европейском Союзе составили 840 единиц, что на 4,6% больше, чем за тот же период прошлого года. Более подробная информация об этом содержится здесь.