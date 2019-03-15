В России числится 3,6 тысячи электрокаров

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели исследование российского автопарка и определили, что по состоянию на 1 января 2019 года в нашей стране насчитывается 3,6 тыс. электромобилей. Это даже не дотягивает до 0,01% общего количества легковых автомобилей, имеющихся в России.

Порядка 80% всех электрокаров, зарегистрированных на территории РФ, приходится на одну модель – Nissan Leaf, парк которого составляет 2,8 тыс. единиц. Второе место в рейтинге, с огромным оставанием от лидера, занимает Mitsubishi i-MiEV (295 шт.). Далее следуют две модели Tesla – Model S (211 шт.) и Model X (108 шт.). Менее сотни машин в парке принадлежит вазовской разработке – электромобилю LADA Ellada (96 шт.). Остальные электрокары имеют еще меньшие результаты: Renault Twizy – 33 шт.; BMW i3 – 19 шт., Jaguar I-Pace – 8 шт.

Примерно каждый пятый электрокар зарегистрирован в Приморском крае (735 шт.). Этот регион по объему парка «экологически чистых» автомобилей даже превосходит суммарные показатели Москвы (405 шт.), Подмосковья (141 шт.) и Санкт-Петербурга (106 шт.). В Хабаровском крае парк электромобилей составляет 308 единиц, в Иркутской области и Краснодарском крае – 299 и 289 шт. соответственно. Также более сотни экземпляров числится в Амурской области (147 шт.). При этом уже в 75 субъектах РФ есть хотя бы по одному электрокару.

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