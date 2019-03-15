В 2018 году россияне приобрели более 80 тысяч китайских автомобилей с пробегом

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2018 году объем рынка подержанных легковых машин китайских марок достиг 80,5 тыс. единиц, что на 8,5% больше, чем годом ранее.

На вторичном рынке среди китайских марок наибольшей популярностью у россиян пользуется Chery - в минувшем году объем перепродаж таких автомобилей составил 25,1 тыс. единиц (+3,7%). На втором месте по этому показателю расположился Lifan, реализация машин которого на вторичном рынке выросла на 13,6% до 20,2 тыс. единиц. Замыкает тройку лидеров Geely - 14,3 тыс. автомобилей с пробегом этой марки нашли новых владельцев в нашей стране (+11,7%). В ТОП-5 самых популярных марок среди подержанных «китайцев» в РФ также вошли Great Wall (13,7 тыс. шт.; +4,5%) и BYD (2 тыс. шт.; +1,5%).

В модельном рейтинге здесь лидирует Cherry Tiggo - реализация подержанных таких автомобилей по итогам 2018 года составила 8,6 тыс. единиц, показаво рост на 5,6%. За ним следует Lifan Solano, объем перепродаж которого составил 7 тыс. экземпляров (+4,3%). Третье место в рейтинге принадлежит еще одной модели Lifan – кроссоверу X60 (6,2 тыс. шт.; +22,9%). Далее в предпочтениях россиян на вторичном рынке среди китайских машин следуют Great Wall Hover H3 (6 тыс. шт.; +5,3%) и Geely Emgrand (5 тыс. шт.; +14,7%).