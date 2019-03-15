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Продажи автомобилей в Европе падают шестой месяц подряд

Продажи автомобилей в Европе падают шестой месяц подряд

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Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам февраля снизились на 0,9% до 1 млн 148 тыс. 775 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), несмотря на общий отрицательный результат, на таких крупных рынках как Германия, Франция и Великобритания после пяти месяцев падения в феврале началось восстановление спрос. По итогам первых двух месяцев 2019 года реализация автомобилей в Европе составила 2 млн 374 тыс. 963 единицы (-2,9%).

Как отмечается в обзоре европейского авторынка за февраль, среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе продал Volkswagen – 131144 машины (+4%). Второе место занял Peugeot с показателем 79206 автомобилей (+0,2%). На третью строчку вышла Renault, реализовавшая 79134 машин (-1,7%). Замыкают пятерку лидеров Ford (70971 шт., -5,4%) и Opel/Vauxhall (63343 шт., -3,4%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок европы автомобильные рынки

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