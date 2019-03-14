В России насчитывается свыше 3 млн легковых автомобилей с правым рулем

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на территории Российской Федерации по состоянию на 1 января 2019 года зарегистрировано 3,34 млн легковых автомобилей, имеющих правое расположение руля. Это соответствует 7,7% всего автопарка страны.

Около 90% всех праворульных машин зарегистрированы на Дальнем Востоке и в Сибири, что суммарно составляет почти 3 млн единиц. При этом в парке Дальневосточного ФО на них приходится две трети (68,4%), а в Сибирском ФО – это каждый четвертый экземпляр (25,7%).

В других округах страны жители в основной своей массе отдают предпочтение леворульным автомобилям. Так, в Уральском ФО доля правого руля в парке легковых машин – всего 3,7%, в Южном – 2,8%, в Северо-Кавказском – 1%.

В оставшихся трех федеральных округах (Приволжском, Северо-Западном и Центральном) она вообще ничтожно мала и не превышает 0,3%.