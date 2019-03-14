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15.03.19 Прочитали 659 раз

Mitsubishi и Nissan совместно выпустят новые кей-кары

MMC - NMKV K-cars - March 2019 ceremony

Рынок транспортных средств в России

13.03.19

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Японские автопроизводители Nissan и Mitsubishi продолжают расширять свое сотрудничество и планируют представить четыре новых мини-автомобиля в Японии, выпущенные в рамках совместного предприятия.

Производство новых Nissan Dayz, Nissan Dayz Highway Star, Mitsubishi eK wagon и Mitsubishi eK X было запущено на заводе Mitsubishi Mizushima в Курасики (Япония). Новые модели поступят в продажу в конце этого месяца, сообщает пресс-служба Mitsubishi.

Впервые появятся комплектации с полуавтономной технологией вождения, предназначенной для движения по однополосным автомагистралям. В новых моделях значительно улучшена производительность, модернизированы платформы, двигатели и трансмиссии. Они также приобрели новый дизайн. В то время как кей-кары Nissan и Mitsubishi имеют общие базовые элементы, они сохраняют характерные для своих брендов черты.

NMKV, совместное предприятие двух компаний, объединило передовые технологии Nissan и богатый опыт Mitsubishi для создания легких и вместительных фургонов. Компании запустили первое поколение моделей в 2013 году и расширили свое сотрудничество с тех пор, как стали партнерами по Альянсу в 2016 году. В прошлом месяце в Индонезии вышел на рынок новый Nissan Livina, который делит платформу с Mitsubishi Xpander.

, источник: www.autostat.ru

Теги: япония производство mitsubishi nissan

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