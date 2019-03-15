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«Авилон» открыл самый большой дилерский центр Mercedes-Benz в Европе

«Авилон» открыл новый дилерский центр Mercedes-Benz на территории ЗИЛа

Дилерские сети автопроизводителей в РФ

27.11.18

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Автомобильная группа «Авилон» открыла новый дилерский центр Mercedes-Benz на исторической территории ЗИЛа. «Мерседес-Бенц Авилон Легенда» будет заниматься продажей новых легковых и малотоннажных автомобилей марки, автомобилей с пробегом по программе Mercedes-Benz Certified, а также других марок, и оказывать полный спектр сервисных и сопутствующих услуг, сообщает пресс-служба «Мерседес-Бенц Рус».

На трех уровнях шоу-рума представлены более 50 автомобилей разных классов, в сервисной зоне находятся 22 поста для проведения технического обслуживания, что позволяет обслуживать 60 автомобилей в день. В дилерском центре предлагаются различные программы по кредитованию, страхованию и лизингу автомобилей.

«Наше партнерство с группой «Авилон» началось в 2002 года. С этого времени «Авилон» вносит значительный вклад в успех «Мерседес-Бенц» в России», – отметил генеральный директор «Мерседес-Бенц Рус» Ян Мадея.

По итогам 2018 года доля компании «Авилон» составила рекордные 15,9% в продажах автомобилей Mercedes-Benz в Москве. Как заявил председатель правления АГ «Авилон» Андрей Павлович, новый флагманский центр «Мерседес-Бенц Авилон Легенда» позволит компании значительно укрепить лидерство.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 37788 легковых автомобилей (включая 1606 единиц V-Класса и 263 X-Класса), что на 3% выше показателя годичной давности. Таким образом, штутгартская марка в шестой раз подряд занимает лидирующую позицию среди премиальных автопроизводителей в России. Согласно итогам продаж, Mercedes-Benz превзошел конкурентов в сегментах Mercedes-Maybach, S-Класса, SL, купе и кабриолета E-Класса и GLC.

, источник: www.autostat.ru

Теги: дилеры премиум-марки mercedes-benz

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