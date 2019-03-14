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Объявлена дата открытия российского завода Mercedes-Benz

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Завод Mercedes-Benz в подмосковном индустриальном парке "Есипово начнет работу 3 апреля 2019 года, сообщил генеральный директор "Мерседес-Бенц Рус" Ян Мадея. Напомним, строительство предприятия началось в июне 2017 года. Инвестиции в проект оцениваются в 300 млн евро, производственные мощности - в 25-30 тыс. автомобилей в год, пишет агентство "ТАСС".

Производство на российском заводе Mercedes-Benz начнется с седанов E-Класса, затем будут выпускаться внедорожники GLE, GLC и GLS. Все этапы производства – от изготовления кузовов и окраски до сборки – будут выполняться на заводе. Благодаря обширной сети продаж и широкому модельному ряду Mercedes-Benz является брендом автомобилей премиум-класса с самым большим количеством регистраций в России с 2013 года. За последние десять лет марка увеличила продажи легковых автомобилей в России в четыре раза.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 37788 легковых автомобилей (включая 1606 единиц V-Класса и 263 X-Класса), что на 3% выше показателя годичной давности. Таким образом, штутгартская марка в шестой раз подряд занимает лидирующую позицию среди премиальных автопроизводителей в России. Согласно итогам продаж, Mercedes-Benz превзошел конкурентов в сегментах Mercedes-Maybach, S-Класса, SL, купе и кабриолета E-Класса и GLC.

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство инвестиции премиум-марки daimler mercedes-benz

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