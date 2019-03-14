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15.03.19 Прочитали 1152 раз

В России подорожали три модели Skoda

В России подорожали три модели Skoda

Мониторинг цен на новые автомобили

21.02.19

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от 7 200 руб.

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Мониторинг цен* на новые автомобили в России, проводимый экспертами сайта «Цена Авто», показал, что в марте три модели Skoda подорожали на сумму от 18 до 41 тыс. руб. Удорожание затронуло большинство комплектаций лифтбеков Rapid и Octavia, а также кроссовера Kodiaq 2019 модельного года.

Меньше всего прибавил в цене лифтбек Skoda Rapid. Почти все его комплектации стали дороже на 18 тыс. руб. и теперь доступны за сумму от 772 до 1 144 тыс. руб. Без изменений осталась цена на базовую комплектацию Entry с бензиновым двигателем 1,6 л (90 л.с.) и МКП: ее по-прежнему можно приобрести за 657 тыс. руб.

Другой лифтбек - Skoda Octavia - подорожал на 28 тыс. руб. во всех комплектациях. Его новые цены находятся в пределах от 1 109 до 1 575 тыс. руб.

Наконец, максимальный рост цен - на 41 тыс. руб. - зафиксирован у кроссовера Kodiaq. Теперь эта модель в комплектациях Style, Active и Ambition предлагается к продаже от 1 454 до 2 276 тыс. руб. При этом цены на остальные комплектации - Style Plus, Ambition Plus, Scout, Sport Line, Laurin and Klement - остались без изменений и находятся в диапазоне от 2 112 до 2 998 тыс. руб.

По данным сайта «Цена-Авто», предыдущее повышение цен на модели Skoda произошло в январе и составило сумму 11 - 103 тыс. руб.

Всего же за январь - февраль текущего года в России было реализовано 11 477 автомобилей марки Skoda, что на 10% выше, чем за аналогичный период 2018 года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили цены skoda skoda kodiaq skoda octavia skoda rapid

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