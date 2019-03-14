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14.03.19 Прочитали 815 раз

Opel провел первую встречу с российскими дилерами

Opel

Дилерские сети автопроизводителей в РФ

27.11.18

PDF, 131 стр.

33 500 руб.

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Сегодня, 14 марта, в частном клубе «Среда LOFT» (Москва) состоялась встреча руководства компании Opel с российскими дилерами бренда. Об этом на своей странице в Facebook сообщил управляющий директор марок Peugeot, Citroen и DS в России Алексей Володин.

Напомним, что не так давно Группа PSA, в которую теперь входит Opel, объявила о возвращении немецкого бренда на российский рынок. Кроме этого, стало известно и о моделях автомобилей, которые будут продаваться в нашей стране.

Так, уже в четвертом квартале 2019 года в продаже на российском рынке появятся кроссовер Opel Grandland X, который будет импортироваться из Айзенаха (Германия), микроавтобус Opel Zafira Life и коммерческий фургон Opel Vivaro Transporter. Причем производство моделей LCV будет налажено на заводе «ПСМА Рус» в Калуге.

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на середину января 2019 года в России насчитывалось 84 сервисных центра Opel. Вполне возможно, что кто-то из них уже в ближайшее время станет официальным дилером марки. Планируется, что на старте их количество составит 15 – 20, а в среднесрочной перспективе увеличится более чем вдвое. При этом дилерская сеть будет представлена как опытными дилерами Opel, так и новыми партнерами, расположенными в крупных городах РФ.

, источник: www.autostat.ru

Теги: дилеры opel

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