«Лукойл» начал продажи автомобильных масел на маркетплейсе eBay

Компания «ЛЛК-Интернешнл» (100% дочернее предприятие ПАО «Лукойл») первой среди российских производителей смазочных материалов начала продажи моторных масел на eBay, одной из ведущих торговых интернет-площадок мира.

Как сообщает пресс-служба «ЛЛК-Интернешнл», на европейской онлайн-витрине ebay.de представлены линейки моторных масел для легковых и грузовых автомобилей – Genesis, Люкс и Авангард Ультра. На сегодняшний день продукция доступна для заказа в Австрии и Германии. В течение года интернет-продажи масел «Лукойл» на маркетплейсе охватят все страны Европейского Союза.

«Лукойл активно развивает онлайн-торговлю смазочными материалами. В этом году компания вышла на eBay, открыла собственные интернет-магазины в Европе и Мексике – lukoil-shop.eu и lukoil-shop.mx. Наша продукция уже доступна для заказа через онлайн-каналы более чем в 30 странах мира. Все это часть стратегии международной экспансии и digital-трансформации компании. Мы стремимся работать на всех ключевых рынках и во всех эффективных каналах продаж», – отметил генеральный директор «ЛЛК-Интернешнл» Кирилл Верета.