Горячая новость

Названы модели-лидеры авторынка в городах-миллионниках России
  • 14.03.19 - 11:45

    Названы модели-лидеры авторынка в городах-миллионниках России
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Управление маркетингом дилерской сети с CoMagic
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 06 марта

    Российский авторынок в феврале снизился на 4%

    Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России составили 128406 машин.

Вся аналитика

Инфографика

Россия сохранила 12 место в рейтинге мировых авторынков
  • 13.03.19

    Россия сохранила 12 место в рейтинге мировых авторынков
Все публикации

Видео

Презентация Бориса Беленького («Кароператор»)
  • 26.05.17

    Презентация Бориса Беленького («Кароператор»)
Все видео

14.03.19 Прочитали 486 раз

«Лукойл» начал продажи автомобильных масел на маркетплейсе eBay

eBay LUKOIL

АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2018. Моторные масла: предпочтения автовладельцев. Вторая волна

31.10.18

PDF, 40 стр.

280 000 руб.

В корзину
Все омнибусы

Компания «ЛЛК-Интернешнл» (100% дочернее предприятие ПАО «Лукойл») первой среди российских производителей смазочных материалов начала продажи моторных масел на eBay, одной из ведущих торговых интернет-площадок мира.

Как сообщает пресс-служба «ЛЛК-Интернешнл», на европейской онлайн-витрине ebay.de представлены линейки моторных масел для легковых и грузовых автомобилей – Genesis, Люкс и Авангард Ультра. На сегодняшний день продукция доступна для заказа в Австрии и Германии. В течение года интернет-продажи масел «Лукойл» на маркетплейсе охватят все страны Европейского Союза.

«Лукойл активно развивает онлайн-торговлю смазочными материалами. В этом году компания вышла на eBay, открыла собственные интернет-магазины в Европе и Мексике – lukoil-shop.eu и lukoil-shop.mx. Наша продукция уже доступна для заказа через онлайн-каналы более чем в 30 странах мира. Все это часть стратегии международной экспансии и digital-трансформации компании. Мы стремимся работать на всех ключевых рынках и во всех эффективных каналах продаж», – отметил генеральный директор «ЛЛК-Интернешнл» Кирилл Верета.

, источник: www.autostat.ru

Теги: автомобильные компоненты поставщики онлайн продажи

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

 

Новости на тему

Volkswagen намерен удвоить производство двигателей в России

сегодня, 14:09

Все новости

Статьи на тему

Калининград обзаводится («Коммерсант»)

8 декабря 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Что влияет на выбор автомобильного аккумулятора?

24 марта 2018

Вся инфографика