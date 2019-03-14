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14.03.19 Прочитали 1729 раз

Дилерский центр Mazda Рольф Химки продал первый автомобиль с электронным ПТС

ЭПТС 1(2)

Парк легковых автомобилей по регионам РФ на 01.01.2019

01.01.19

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Дилерский центр Mazda Рольф Химки реализовал первый автомобиль с электронным паспортом транспортного средства.

Как сообщает пресс-служба АО «Электронный паспорт», автомобиль Mazda CX-9, который сошел с конвейера дальневосточного завода «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус», был передан дистрибьютору бренда и затем официальному дилеру Mazda Рольф Химки. Дилерский центр, в свою очередь, реализовал кроссовер конечному пользователю. Покупателем также выступил завод «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус», так как автомобиль будет использоваться в корпоративном парке предприятия. При поддержке «Мазда Мотор Рус» кроссовер успешно прошел регистрацию в ГИБДД и был передан владельцу. Каждое действие по смене собственника, а также сведения о регистрации автомобиля нашли отражение в ЭПТС.

Как заявил генеральный директор АО «Электронный паспорт» Илья Минкин, проведенные действия в отношении автомобиля с ЭПТС показали, что в России Система электронных паспортов транспортных средств успешно работает по цепочке: от схода автомобиля с конвейера до реализации конечному покупателю.  «В настоящее время в ходе оформления ЭПТС на единичные транспортные средства завершается настройка необходимых интеграционных процессов, и вскоре производители и импортеры автомобилей планируют перейти к массовому оформлению ЭПТС. Наблюдая растущий интерес со стороны потенциальных покупателей к приобретению автомобилей с ЭПТС, надеемся, что Mazda Рольф Химки станет также одним из первых дилеров, которые начнут продавать автомобили с ЭПТС частным лицам уже в ближайшее время», – говорит Илья Минкин.

По окончании переходного периода, действующего до 1 ноября 2019 года, бумажные ПТС на новые транспортные средства выдаваться не будут. При этом автовладельцы, имеющие автомобили с бумажными ПТС, смогут продолжать ими пользоваться. Обязательного обмена бумажного ПТС на электронный паспорт не предусмотрено. Хождение паспортов, выданных ранее, не будет ограничено сроками.

На сегодняшний день в Российской Федерации оформлено 296 электронных паспортов транспортных средств.

Напомним, в соответствии с решением Евразийской Экономической Комиссии, в России и других государствах-членах ЕАЭС сейчас действует переходный период, предусматривающий постепенный переход на использование электронных паспортов транспортного средства (ЭПТС). Система электронных паспортов транспортных средств призвана сделать максимально прозрачными все операции с автомобилем и достоверность его истории. Также, как и ранее, ЭПТС будет содержать сведения об основных технических характеристиках транспортного средства, идентификационные данные основных агрегатов, сведения о постановке на учет и снятии с учета. Наличие более полной и детальной информации о транспортном средстве в электронном паспорте позволит обезопасить участников рынка от различных злоупотреблений в отношении автомобилей.

, источник: www.autostat.ru

Теги: эптс mazda

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