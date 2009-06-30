АВТОВАЗ начал реструктуризацию долгов перед кредиторами

АВТОВАЗ реструктуризовал задолженность перед Сбербанком на сумму 4 млрд. рублей и погасил бридж-кредит ВТБ на такую же сумму, сообщил президент компании Борис Алешин. По его словам, в октябре АВТОВАЗ направит еще 10 млрд. рублей на реструктуризацию задолженности предприятия.

«Нам придется в октябре проводить реструктуризацию, и сумма эта – несколько миллиардов рублей, – приводит слова г-на Алешина «Газета.Ru» . – Мы прошли через 15 миллиардов рублей в июне, и через 10 миллиардов рублей будем проходить в октябре». Глава АВТОВАЗа пояснил, что эти деньги взяты из тех 25 миллиардов рублей, которые заводу предоставило государство через госкорпорацию «Ростехнологии».

Напомним, 30 марта 2009 года премьер-министр Владимир Путин на совещании по вопросу развития автопрома в Тольятти сообщил, что для восстановления платежеспособности АВТОВАЗа будет внесен имущественный взнос в ГК «Ростехнологии» в размере 25 млрд. рублей, которые госкорпорация предоставит АВТОВАЗу в виде беспроцентной ссуды. При этом предусматривается возможность конвертации этих средств в акции АВТОВАЗа. Председатель правительства также отметил, что эта ссуда «может быть продолжена, если, проанализировав ситуацию, через год поймем, что такая потребность необходима». Акционеры АВТОВАЗа на внеочередном собрании 29 мая одобрили привлечение займа у «Ростехнологий» на 25 млрд. рублей.