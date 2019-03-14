Кроссовер Suzuki SX4 подорожал на 30 тысяч рублей

По результатам мониторинга новых прайс-листов компании Suzuki эксперты сайта «Цена Авто» отметили повышение цен* на 30 тыс. руб. у всех комплектаций кроссовера SX4 2019 модельного года.

Новая цена на автомобиль в самой бюджетной комплектации GL с двигателем 1,6 л (117 л.с.) и МКП составляет 1 279 тыс. руб. «Автомат» обойдется покупателям в 1 379 тыс. руб., а максимально укомплектованный вариант GLX с двигателем 1,4 л (140 л.с.) предлагается к продаже за 1 709 тыс. руб.

Все комплектации дизайнерской спецверсии SX4 by Anatoly Akue также получили прибавку, и сейчас их ценовой диапазон составляет 1 364 – 1 794 тыс. руб. Напомним, что продажи этой лимитированной серии начались осенью прошлого года.

По данным сайта «Цена-Авто», предыдущее повышение цен на кроссовер Suzuki SX4 произошло в ноябре 2018 года и составило сумму 10 тыс. руб.

Также отметим, что за первые два месяца текущего года российские дилеры Suzuki реализовали 372 автомобиля, что на 28% меньше, чем в январе – феврале 2018 года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.