Названы модели-лидеры авторынка в городах-миллионниках России

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» проанализировали рынок новых легковых автомобилей в городах России с населением более 1 млн человек и определили самые продаваемые модели по итогам первых двух месяцев 2019 года.

Согласно полученным результатам, в 16 российских городах-миллионниках лидерами рынка являются шесть моделей, при этом сразу в 5 из них первенствует LADA Granta. Наибольшее предпочтение этому автомобилю отдали жители Казани (200 шт.), Перми (189 шт.), Краснодара (183 шт.), Волгограда (121 шт.) и Омска (59 шт.).

LADA Vesta лидирует в модельных рейтингах Екатеринбурга (214 шт.), Самары (186 шт.), Воронежа (159 шт.) и Челябинска (153 шт.). Жители Нижнего Новгорода, Уфы и Новосибирска предпочли другим моделям KIA Rio (143, 113 и 113 шт. соответственно). Hyundai Solaris возглавил рейтинговые таблицы в Санкт-Петербурге (750 шт.) и Ростове-на-Дону (124 шт.). У жителей Красноярска самым популярным по итогам января – февраля оказался кроссовер Hyundai Creta (290 шт.), в Москве – Volkswagen Polo (1138 шт.).

Эксперты также отметили, что как минимум в трех городах (Уфа, Воронеж, Пермь) ситуацию с первенством на авторынке можно назвать нестабильной: отрыв лидера от других конкурентов минимален. Более подробная информация о продажах новых автомобилей в городах и регионах России содержится в ежемесячных статистических данных аналитического агентства «АВТОСТАТ».