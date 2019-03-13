Opel начнет продажи в России в четвертом квартале 2019 года

Компания Opel, которая ранее объявила о возвращении в России, официально рассказала о моделях для российского рынка. Уже в четвертом квартале 2019 года в продаже на российском рынке появятся кроссовер Opel Grandland X, который будет импортироваться из Айзенаха (Германия), микроавтобус Opel Zafira Life и коммерческий фургон Opel Vivaro Transporter. При этом производство моделей LCV будет налажено на заводе «ПСМА Рус» в Калуге. Таким образом, Opel выйдет на рынок с тремя моделями и постепенно дополнит модельный ряд новыми, технологичными автомобилями, сообщает пресс-служба марки.

«Россия – это крупный и привлекательный рынок с большим потенциалом, на котором немецкий бренд завоевал отличную репутацию. Важным преимуществом является возможность локального производства с момента старта продаж», – заявил генеральный директор Opel Михаэль Лошеллер.

Дилерская сеть будет представлена как опытными дилерами Opel, так и новыми партнерами, расположенными в крупных городах России. На старте их количество составит 15 – 20, а в среднесрочной перспективе увеличится более чем вдвое.

Интенсивное наращивание объема экспорта – часть стратегического плана «PACE!» бренда Opel, который поможет компании выйти на устойчивый уровень рентабельности. Как отмечается, решение возродить бизнес в России – на одном из важнейших рынков для глобального автопроизводителя – часть стратегии, направленной на развитие бренда в Европе и в мире. Главная цель Opel – достичь доли 10% от общего объема продаж за пределами Европы к середине 2020-х годов. Для этого бренд усилит свое присутствие на рынках Азии, Африки и Южной Америки, а также выйдет еще на 20 новых рынков к 2022 году. Недавно Opel уже назвал новых импортеров в Марокко, Тунисе, Ливане и Южной Африке. С начала 2019 года Opel расширил свою деятельность в Украине.