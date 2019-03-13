КАМАЗ в 2018 году получил 27 млн рублей чистой прибыли по РСБУ

КАМАЗ по итогам 2018 года получил чистую прибыль по РСБУ в размере 27 млн рублей. Согласно опубликованным данным, выручка компании составила 151 млрд 100 млн рублей – рост на 4% по сравнению с 2017 годом. За отчетный год было реализовано грузовых автомобилей на сумму 115 млрд 292 млн рублей, что на 6% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Общая величина оборотных и внеоборотных активов к концу 2018 года увеличилась на 31 млрд 735 млн рублей и составила 179 млрд 899 млн рублей. Чистые активы КАМАЗа по состоянию на 31 декабря 2018 года составили 45 млрд 161 млн рублей, сохранившись на уровне предыдущего года, что говорит о стабильном положении компании.

В 2018 году продолжилась подготовка к выводу на рынок нового поколения автомобилей К5. Для запуска в серийное производство первой модели новейшей линейки продукции – магистрального тягача КАМАЗ-54901 кардинально изменены подходы к техпроцессу и все основные площадки компании. В частности, построен новый завод каркасов кабин, где применены передовые технические решения, запущено производство нового семейства рядных шестицилиндровых двигателей «КАМАЗ». Кроме того, КАМАЗ представил на рынке уникальную модель пассажирской автотехники на электротяге – электробус, поставки которого активно осуществляются в рамках контракта с «Мосгортрансом». Продолжились работы по развитию беспилотного автотранспорта, в разработке которого КАМАЗ сохраняет лидирующие позиции.