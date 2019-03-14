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Определены основные направления стандартизации автопрома до 2025 года

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Производители автомобильных компонентов в России. Легковые автомобили

12.11.18

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Утверждена Комплексная программа разработки стандартов на изделия автомобильной промышленности на перспективу до 2025 года. Документ согласован Росстандартом с Минпромторгом России и Минтрансом России.

Как сообщает пресс-служба Росстандарта, программа, подготовленная ТК 056 «Дорожный транспорт» в тесном взаимодействии со всеми заинтересованными организациями автопрома, определяет направления стандартизации автомобилей, перспективных видов техники и компонентной базы.

В частности, программой предусмотрена разработка стандартов, устанавливающих повышенные требования безопасности для автобусов, и стандартов, необходимых для внедрения беспилотной техники и систем помощи водителю. Также предусмотрена разработка стандартов, которыми планируется решить вопросы не урегулированного в настоящее время статуса классических и спортивных автомобилей.

Отдельно необходимо отметить разработку стандарта в части решения вопросов осуществления отзывных программ автомобильными компаниями – оценка необходимости начать отзыв и организационно-технические вопросы отзыва этой продукции.

«Появление комплексного программного документа в области стандартизации автомобильной техники является важным элементом проводимой сегодня работы по повышению эффективности работы в области нормативно-технического регулирования развития автопрома. Первыми шагами в этой сфере стали отмена устаревших ГОСТов так называемой 41-й группы, а также полная реструктуризация ТК 056 в сентябре прошлого года. И вот теперь появился руководящий документ, которым четко определены направления этой работы. Уверен, что реализация программы позволит, с одной стороны, обеспечить внедрение новых современных видов техники с учетом отечественных разработок и, с другой стороны, повысить безопасность автомобилей», – отметил Алексей Кулешов, заместитель главы Росстандарта, курирующий в ведомстве вопросы технического нормирования и безопасности автомобильной техники.

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство отзыв российский автопром

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