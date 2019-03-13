Jeep в феврале увеличил продажи в России на 87%

Российские дилеры Jeep в феврале реализовали 159 внедорожников, что на 87% больше по сравнению с прошлым годом. За два первых месяца 2019 года продажи Jeep выросли более чем в 2 раза и составили 303 автомобиля.

Как сообщает пресс-служба FCA Russia, самой популярной моделью Jeep в России остается Jeep Grand Cherokee – в прошлом месяце было реализовано 69 этих автомобилей (+89%). Внедорожник Jeep Wrangler нового поколения был реализован в количестве 42 экземпляров.

В 2019 году FCA Russia прогнозирует дальнейшее увеличение роста продаж марки Jeep. Компания планирует расширить аудиторию Jeep за счет специальных условий на трейд-ин c выгодой от 150 до 300 тысяч рублей в зависимости от выбранной модели и кредитных ставок от 6,5% на весь модельный ряд Jeep.