ГК «Самара-Авто» стала новым дилером Volvo в Самаре

Дилерский договор между компаниями «Самара-Авто» и Volvo Car Russia был подписан в конце декабря 2018 года. С января компания «Самара-Авто» начала вести бизнес в существующем здании дилерского центра Volvo Car Самара (Московское шоссе, 264), которое ранее принадлежало компании «Диверс Моторс», потерявшей статус официального дилера в прошлом году.

Как сообщает пресс-служба Volvo Car Russia, новый дилерский центр Volvo Car Самара будет расположен на прежнем месте на Московском шоссе, но в соседнем от нынешнего здании, где его площадь возможно будет увеличить на треть – до 1000 кв. м. Пространство будет полностью соответствовать концепции Volvo Retail Experience (VRE). В салоне будет представлен весь модельный ряд Volvo. Клиентам дилерского центра будет также предоставляться сервисное обслуживание по программе «Персональный сервис Volvo».

«Сегодня Volvo обладает самым сильным модельным рядом за всю историю компании. Я уверен, что наша совместная работа с опытной командой «Самара-Авто» окажет положительное влияние на укрепление позиций Volvo в регионе и позволит нам продавать в Самаре как минимум 150 автомобилей в год», – заявил президент Volvo Car Russia Майкл Мальмстен.

«Автомобили Volvo сильно изменились за последние годы и сегодня составляют серьезную конкуренцию в премиальном сегменте. Поэтому мы приняли решение инвестировать в качественно новое пространство для продажи и обслуживания автомобилей шведского бренда в Самаре. Уже этой весной мы начнем строительные работы и через несколько месяцев по тому же адресу клиентов будет встречать совершенно новый дилерский центр Volvo Car Самара, созданный в соответствии с современными стандартами Volvo», – рассказал директор группы компаний «Самара-Авто» Александр Михайлов.

На текущий момент дилерская сеть Volvo Cars в России состоит из 36 дилерских центров в 20 городах.