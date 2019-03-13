LADA в Казахстане: лучшие рыночные позиции за 4 года

Позиции LADA на рынке Казахстана усиливаются: по итогам февраля рыночная доля марки достигла 31% (данные Союза «КазАвтоПром»). Это лучший показатель, достигнутый брендом за четырёхлетний период.

Новая LADA Granta – самый продаваемый автомобиль из более чем 120 моделей 26 брендов, представленных на рынке Казахстана

LADA является бессменным лидером казахстанского рынка и занимает первую строчку в списке наиболее популярных брендов. Однако еще годом ранее модели АВТОВАЗа занимали 23,5% рынка республики. В январе-феврале 2019 года продажи марки в Казахстане выросли на 34% и достигли 2,3 тыс. автомобилей LADA . Спрос на продукцию АВТОВАЗа в стране растет заметно быстрее рыночных темпов: с начала года объемы казахстанского рынка превзошли прошлогодние значения на 22% . Как результат - cегодня почти треть покупателей новых авто в республике предпочитает именно LADA.

Эксклюзивным партнером АВТОВАЗа в Казахстане выступает холдинг «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО». В состав группы входит автосборочный завод «АЗИЯ АВТО» в г.Усть-Каменогорске. С 2002 года на его мощностях выпускается внедорожник LADA 4x4. В декабре 2016 года предприятием организована сборка полного модельного ряда, в том числе, новейших продуктов марки – LADA Vesta, XRAY, а также новой Granta.

Именно локализация сборочного производства и обновление линейки позволили бренду дополнительно укрепить лидирующие позиции на соседнем рынке.

Ерик Сагымбаев, президент АО «АЗИЯ АВТО»:

- Наше партнерство с АВТОВАЗом сегодня развивается как никогда плодотворно. В 2018 году с конвейера в Усть-Каменогорске сошли 13,3 тыс. автомобилей LADA. В текущем году мы приблизим эту цифру к 20 тыс. единиц. Поэтому позиции марки продолжат укрепляться.

При этом возможности повышения конкурентоспособности LADA за пределами России, по мнению главы «АЗИЯ АВТО», далеко не исчерпаны:

- Более активное участие ЭКСАР, других российских финансовых институтов может обеспечить устойчивое лидерство наших партнеров на ключевых экспортных рынках. В том числе в Казахстане. В условиях Евразийского экономического союза перед нами открывается качественно новый потенциал совместной работы. И мы готовы его реализовать, - подчеркивает г-н Сагымбаев.

Следующим этапом сотрудничества АВТОВАЗа и крупнейшего казахстанского автомобильного холдинга станет запуск производственного комплекса полного цикла. Его строительство «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО» ведет на новой площадке в Усть-Каменогорске. В создание мощностей сварки и окраски кузова компанией уже инвестировано свыше $70 млн собственных средств.

Напомним, Казахстан является наиболее крупным экспортным рынком сбыта АВТОВАЗа. По итогам 2018 года на территории страны реализовано 13,4 тыс. автомобилей LADA (+54% к результатам 2017 года). Рыночная доля бренда возросла с 18,8% в 2017 до 23,2% в 2018 году.

На рынке России LADA занимает первое место по объемам продаж с рыночной долей 20% (итоги 2018 г. по данным АЕБ). В минувшем году сбыт марки вырос на 16% и составил 360,2 тыс. единиц.