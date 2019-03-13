Renault объявила скидки на автомобили 2018 года производства

Комапния Renault Россия в марте предлагает специальные условия на приобретение автомобилей 2018 года производства. Так, при покупке Renault Kaptur и Renault Duster клиент получает дополнительную выгоду в размере 25 тыс. рублей, а при покупке Renault Logan и Sandero, кросс-седана Logan Stepway и переднеприводного кроссовера Sandero Stepway, включая версию City с бесступенчатой автоматической трансмиссией CVT X-Tronic, – 15 тыс. рублей, сообщает пресс-служба французской марки.

Кроме того, в марте клиентам предоставляется дополнительная скидка при покупке по программе трейд-ин: 100 тыс. рублей для Renault Kaptur и полноприводных версий Renault Duster, 60 тыс. рублей для Sandero Stepway, 40 тыс. рублей для Renault Logan, Renault Sandero и Renault Logan Stepway.

С 1 по 31 марта при покупке Renault Kaptur по кредитной программе «Поехали!», ежемесячный платеж составит от 5900 рублей в месяц, при этом предоставляется специальное предложение – «полное КАСКО в подарок».

Ко всему прочему, при покупке в кредит Logan, Logan Stepway, Sandero и Sandero Stepway с привлекательной ставкой от 8,9%, клиенты так же получат «КАСКО в подарок».

Напомним также, что Renault Россия является одним из немногих автопроизводителей-участников государственных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в 2019 году. Клиенты Renault, участвующие в них, могут с дополнительной выгодой в размере 10% от стоимости автомобиля приобрести все комплектации Renault Logan и Sandero, Logan Stepway, Sandero Stepway, а также Duster и Kaptur стоимостью до 1 млн рублей 2019 года выпуска. При этом предложения суммируются с действующими программами, доступными для автомобилей 2019 года производства.