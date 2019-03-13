Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi намерен основать новый совет директоров

В целях дальнейшего укрепления Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi его участники объявили о намерении создать новый совет директоров. Председателем правления нового совета директоров Альянса, в который войдут главы Nissan, Renault и Mitsubishi Motors, станет Жан-Доминик Сенар, говорится в совместном сообщении.

Новый совет Альянса будет единственным органом, осуществляющим надзор за операциями и управлением между Renault, Nissan и Mitsubishi вместо RNBV и NMBV. Таким образом, будет стимулировать оперативное сотрудничество между Nissan, Renault и Mitsubishi Motors и искать новые способы увеличения ценности этого союза для своих акционеров и сотрудников.

Чтобы заложить основы нового этапа развития Альянса, новый совет будет состоять из главы Renault, который также будет выполнять обязанности председателя нового совета, руководителей компаний Nissan, Renault и Mitsubishi Motors; оперативные решения будут приниматься советом на основе консенсуса и обеспечивать выгодный для всех участников подход. Окончательные соглашения будут подписаны в годовщину Альянса.

Новый совет намерен проводить ежемесячные совещания в Париже или Токио и будет регулярно информировать заинтересованные стороны о своих ключевых инициативах и достижениях. Совет директоров Альянса будет инициировать создание конкретных проектов с рекомендациями и стимулированием выполнения новых путей увеличения прироста для трех автомобильных компаний-участников. Благодаря приверженности и лояльности сотрудников Nissan, Renault и Mitsubishi Motors, а также предельно конструктивному сотрудничеству с Daimler, совет Альянса будет стремиться продолжать обеспечивать максимально выгодный результат для всех участников.