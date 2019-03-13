Infiniti покинет рынок Западной Европы и откажется от моделей Q30/QX30

Компания Infiniti обнародовала план реструктуризации бизнеса, который затронет рынки Западной Европы, Северной Америки и Китая. Главное решение касается Старого Cвета: продажи автомобилей Infiniti здесь будут прекращены уже в начале 2020 года. Марка так и не смогла раскрутиться в Европе: в прошлом году тут было продано только 6246 машин (двукратное падание относительно 2017-го), уступив даже Maserati (8008 автомобилей). Для сравнения: Lexus в 2018-м продал европейцам 46 тысяч машин. Руководство Infiniti уже ведет переговоры с партнерами и дилерами о возможных компенсациях, при этом в регионе сохранится сервисная сеть для обслуживания уже проданных автомобилей, пишет издание «Авторевю».

Уход из Европы подразумевает и прекращение местного производства. Завод в английском Сандерленде – единственный, где выпускают пятидверки Infiniti Q30 и QX30. Их производство будет свернуто уже в середине 2019 года. Обе модели провалились в глобальном масштабе: европейцы в прошлом году купили лишь три тысячи хэтчбеков Q30 и около тысячи паркетников QX30, а на рынке США продан лишь 8101 экземпляр QX30 (модель Q30 там не представлена). Одновременно с уходом из Европы Infiniti откажется от дизелей: помимо «тридцаток», такие моторы сейчас ставят только на седаны Q50 для местного рынка.

А вот в США компания намерена расширять гамму кроссоверов, а на китайский рынок в течение ближайших пяти лет выведет сразу пять новых моделей. Кроме того, с 2021 года начнется электрификация марки: первой моделью на батарейках станет кроссовер, прообраз которого показали еще в январе.

В Infiniti подчеркивают, что перемены не затронут деятельность компании на рынках Восточной Европы (включая Россию), Ближнего Востока и азиатских стран (кроме Китая).