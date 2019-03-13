В феврале Haval стал лидером по продажам китайских автомобилей в РФ

Продажи новых автомобилей китайских марок в России по итогам февраля 2019 года составили 2365 единиц (+1% к АППГ), согласно данным АЕБ. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», в последний месяц зимы здесь сменился лидер.

Так, впервые в нашей стране в лидеры рынка среди автомобилей из Поднебесной вышел бренд Haval, реализовав в феврале 537 автомобилей – в 3,5 раза больше, чем год назад. Еще более высокую динамику продемонстрировала марка Geely (рост продаж в 4,7 раза). В прошлом месяце ей удалось продать 528 автомобилей и занять второе место среди китайских брендов в России. Что же касается бессменного лидера последних восьми лет – бренда Lifan – он в рейтинговой таблице опустился сразу на третье место (457 шт.; -59%).

В ТОП-5 китайских марок вошли также Chery (426 шт.; 0%) и Zotye (168 шт.; +1%). Кроме того, россияне в последний зимний месяц приобрели 102 автомобиля DFM (-10%). Объемы реализации других китайских марок из числа присутствующих на российском рынке не превышают 100 экземпляров.

Отметим также, что в январе – феврале 2019 года суммарный объем рынка китайских автомобилей в России составил 4305 экземпляров, что говорит о небольшом падении по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (-1%). При этом лидером марочного рейтинга по итогам двух месяцев стала Geely, показатель которой составил 923 экземпляра (рост в 3 раза).