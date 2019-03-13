ГАЗ начал выпуск фургонов и микроавтобусов «ГАЗель Next 4.6» со сверхдлинной колесной базой

Горьковский автозавод начал производство новой модели фургона «ГАЗель Next» полной массой 4,6 т со сверхдлинной колесной базой и увеличенным объемом кузова. По сравнению с базовой моделью объем кузова в новой модели увеличен на 15% – с 13,5 до 15,5 куб.м, площадь загрузки увеличена на 20% – с 6,8 до 8,1 кв. м. Грузоподъемность фургона выросла почти в два раза – до 2 т, сообщает пресс-служба ГАЗа.

Как отмечается, с новой моделью ГАЗ впервые выходит в сегмент тяжелых фургонов (по международной классификации – HVAN, heavy vans), где ранее были представлены только модели иностранных производителей.

Одновременно с фургоном стартовало производство новой модели микроавтобуса. Благодаря увеличению грузоподъемности и длины кузова вместимость микроавтобуса выросла до 22 пассажирских мест (19 сидячих и 3 стоячих места) при сохранении прежнего расстояния между креслами.

Конструктивные отличия новых моделей – новый задний мост повышенной грузоподъемности и более мощная тормозная система с дисковыми тормозными механизмами на всех колесах и АБС. Модернизация также коснулась задней подвески: изменение геометрии рессоры позволило повысить плавность хода и улучшить устойчивость автомобиля на неровных дорогах.