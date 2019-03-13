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13.03.19 Прочитали 789 раз

FAW объявил скидки на кроссовер Besturn X80

FAW объявил скидки на кроссовер Besturn X80

Мониторинг цен на новые автомобили

21.02.19

MS Excel (xlsx)

от 7 200 руб.

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Китайский автопроизводитель FAW объявляет о запуске новых акций, благодаря которым бестселлер марки – кроссовер Besturn X80 – можно купить по сниженной цене. Новые программы от FAW в России начали действовать в марте, сообщает пресс-служба китайской марки.

Так, участникам акции Trade-In предоставляется дополнительная скидка: 100 тысяч рублей при сдаче автомобиля FAW или 70 тысяч рублей при сдаче машины иной китайской марки и 50 тысяч рублей при обмене любого другого автомобиля. Одновременно при сдаче в Trade-In автомобиля FAW или другой китайской марки покупатель получает от компании подарок на 50 тысяч рублей в виде аксессуаров или дополнительного оборудования с возможностью установки. При этом участники акции FAW Finance, приобретающие машину в кредит (без привязки к конкретному банку), получают скидку в размере 50 тысяч рублей.

Суммарная выгода участника новых акций от FAW может достигать 200 тысяч рублей: 150 тысяч рублей он получит в виде скидки на приобретение автомобиля и 50 тысяч рублей – в качестве подарка в виде аксессуаров или дополнительного оборудования с возможностью установки. В настоящее время минимальная цена Besturn X80 в базовой комплектации (Basic) составляет 1 млн 149 тыс. рублей. С учетом использования всех программ, она может снизиться до 999 тысяч рублей.

В 2019 году FAW планирует реализовать в России около 2 тысяч легковых автомобилей, что позволит более чем на 50% улучшить результат прошлого года. Достичь этих показателей китайский автопроизводитель намерена за счет гибкой ценовой политики и расширения модельного ряда. В частности, во второй половине 2019 года компания планирует начать продажи на российском рынке нового компактного кроссовера FAW Besturn X40.

, источник: www.autostat.ru

Теги: цены китайские автомобили faw faw besturn x80

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