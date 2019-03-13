Автопорт-Ключавто стал лучшим дилером Skoda в направлении корпоративных продаж

Автопорт-Ключавто – официальный дилер Skoda в Краснодаре занял первое место в рамках номинации «Лучшие корпоративные продажи в регионах». Таким образом, дилерский центр стал единственным представителем регионов ЮФО и СКФО в сегменте флит-продаж, сообщает пресс-служба «Ключавто».

Объем корпоративных продаж в 2018 году увеличился на 30% (по отношению к уровню 2017 года). Традиционно лидерами во флит-сегменте являются две модели: Skoda Rapid и Octavia. Эти автомобили реализованы Автопорт-Ключавто для эксплуатации в таксопарках и в лизинговых компаниях. Наиболее крупные корпоративные клиенты дилерского центра – предприятия на территории Краснодарского края и Ростовской области.

Стоит отметить, что Автопорт-Ключавто получает звание лучшего предприятия в направлении корпоративных продаж уже второй год подряд. На 2019 год перед дилерским центром стоит две задачи продолжать укреплять флит-сегмент, увеличивать объемы и расширять географию продаж.