В 2019 году Подмосковье закупит более 1200 новых автобусов

Более 1,2 тысячи новых автобусов появится в этом году в Московской области, заявил губернатор Андрей Воробьев. Как передает портал «Подмосковье сегодня», в течение двух лет автобусный парк региона уже удалось обновить на 50 процентов, обновление будет продолжено и в 2019 году.

«Каждый год мы реализуем большую программу и приняли закон, в нем прописано, что автобусы большой вместимости не могут быть старше семи лет, мы их регулярно обновляем, и на это большой запрос жителей. Что касается маршруток, то их срок службы не более пяти лет», - отметил Воробьев на заседании регионального кабмина.

Согласно оценке экспертов аналитического агентства «АВТОСТАТ», в масштабах страны такая крупная региональная закупка Подмосковья станет серьезной поддержкой для всего рынка новых автобусов в стране. Озвученный объем – более 1200 автобусов – это практически десятая часть российского рынка автобусов за весь прошлый год.

Напомним, что этому сегменту – единственному из всех – эксперты на 2019 год прогнозировали падение даже при самом оптимистичном варианте развития рынка. И, судя по первым двум месяцам нынешнего года, эти прогнозы уже начинают оправдываться – по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», рынок новых автобусов в России упал на 14%. Таким образом, крупная закупка для Подмосковья позволит избежать более сильного падения рынка.