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13.03.19 Прочитали 141 раз

Возврат допустимого порога превышения скорости до 10 км/ч реализуют в 2019 - 2020 годах

Предлагается вернуть штрафы за превышение скорости на 10 км/ч

Обзор автомобильного рынка России

31.01.19

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Похоже, возвращение допустимого порога превышения скорости до 10 км/ч в России – дело решенное, обжалованию не подлежит, и в верхах остался лишь один спорный вопрос по данной теме – «Когда?». Во всяком случае, начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников, в очередной раз высказывая свое мнение на этот счет, уже назвал журналистам предполагаемые сроки возврата к старой законодательной норме.

«Я думаю, что если мы в 2019 году примем конструктивное решение, то за период полутора лет это в принципе сделать можно», - приводят слова главы ГИБДД корреспонденты ТАСС. Напомним, что сам Черников в отношении допустимого порога превышения скорости считает правильным возврат к старым нормам. Сейчас водители получают штрафы лишь когда превышают установленную скорость на 20 и более км/ч. Однако, как подсчитали в МВД, превышение скорости автомобиля на каждый 1 км/ч увеличивает риск ДТП ос смертельным исходом (в результате столкновения с такой машиной) на 3%. Таким образом, превышение скорости на 20 км/ч увеличивает этот риск на 60%.

Тем не менее, генерал подчеркнул, что до принятия решения о снижении порога штрафов необходимо проинспектировать все дороги, чтобы понять, на каких участках максимально разрешенную скорость можно увеличить. Такая работа уже ведется. Кроме того, регионы обязали подготовить проекты организации дорожного движения в городах и проекты организации перевозок общественным транспортом.

«Думаю, что в принципе это реально реализовать за 2019 – 2020 годы», - заключил он.

, источник: www.autostat.ru

Теги: изменения в пдд

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