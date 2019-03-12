Российский авторынок в феврале поднялся на четвертое место в Европе

Автомобильный рынок России, который в феврале показал падение впервые почти за 2 года, тем не менее смог подняться на четвертое место в европейском первенстве.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в прошлом месяце стала Германия, где было продано 268867 машин (+2,7%). Второе место в европейском первенстве заняла Италия с показателем 177825 реализованных автомобилей (-2,4%). Далее идет Франция, чьи автодилеры реализовали 172443 машины (+2,1%).

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна поднялась на четвертую строчку европейского рейтинга. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили более 120 тыс. единиц (без учета LCV).

Замыкает пятерку европейских лидеров на этот раз Испания с показателем 100701 проданным автомобилем, что на 8,8% меньше по сравнению с прошлым годом. Таким образом, отрицательная динамика продолжается шестой месяц подряд, констатируют в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA).

Добавим также, что британский авторынок в феврале увеличился на 1,4% и составил 81969 машин. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), положительный результат зафиксирован впервые после пяти месяц падения рынка, несмотря на то, что на февраль традиционно приходится наименьший объем продаж перед мартовским всплеском спроса, связанным с грядущим вступлением новых акцизов на транспортные средства.