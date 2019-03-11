На покупку премиальных автомобилей с пробегом в РФ было потрачено 622 млрд рублей

В 2018 году россияне приобрели более 502 тыс. подержанных легковых автомобилей премиальных марок, потратив на это в общей сложности 622 млрд рублей. Такие данные содержатся в отчете «Рынок легковых автомобилей с пробегом в России. Итоги 2018 года, тенденции и перспективы», подготовленном специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ».

За отчетный период больше всего денег было затрачено на покупку легковых машин с пробегом марки Mercedes-Benz – 173 млрд рублей. На второй строчке расположился другой немецкий бренд – BMW (133 млрд рублей). Третье место принадлежит японскому Lexus, на покупку подержанных автомобилей которого россияне потратили 81 млрд рублей.

В пятерку лидеров здесь также вошли Audi (77 млрд рублей) и Land Rover (47 млрд рублей). Также отметим премиум-бренды Volvo, Porsche и Infiniti, автомобили которых на вторичном рынке обошлись жителям нашей страны в более чем 20 млрд рублей.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», на покупку премиальных автомобилей с пробегом в минувшем году россияне потратили чуть больше, чем на новые такие машины (613 млрд рублей).

Напомним также, что быстро узнать актуальную цену автомобиля на вторичном рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто».