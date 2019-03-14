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Названы модели-лидеры авторынка в городах-миллионниках России
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  • 15 марта

    Европейский авторынок в феврале снизился на 1%

    Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам февраля снизились на 0,9% до 1 млн 148 тыс. 775 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), несмотря на общий отрицательный результат, на таких крупных рынках как Германия, Франция и Великобритания после пяти месяцев падения в феврале началось восстановление спрос.

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15.03.19 Прочитали 252 раз

Американский авторынок в феврале снизился на 3%

Американский авторынок в феврале снизился на 3%

Рынок транспортных средств в России

13.03.19

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Все оперативные данные

Американский авторынок в феврале снизился на 2,9% до 1 млн 268 тыс. 571 легковых автомобилей и внедорожников. Очищенный от сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 16,61 млн машин. По итогам первых двух месяцев 2019 года продажи автомобилей в США составили 2 млн 401 тыс. 843 единицы (-2,6%).

Согласно данным Automotive News Data Center, лидерство в феврале сохраняет General Motors, реализовавший 209203 автомобиля (-5,3%). Второе место занимает Ford с показателем 184811 проданных машин (-4,4%). На третьей строчке идет Toyota, чьи продажи составили 172748 авто (-5,2%). Четвертый результат показал Fiat Chrysler Group – 162961 машина, что на 2,3% ниже показателя годичной давности. Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Honda – в прошлом месяце американские дилеры марки реализовали 115139 автомобилей (-0,4%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: сша автомобильные рынки

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