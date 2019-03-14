Американский авторынок в феврале снизился на 3%

Американский авторынок в феврале снизился на 2,9% до 1 млн 268 тыс. 571 легковых автомобилей и внедорожников. Очищенный от сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 16,61 млн машин. По итогам первых двух месяцев 2019 года продажи автомобилей в США составили 2 млн 401 тыс. 843 единицы (-2,6%).

Согласно данным Automotive News Data Center, лидерство в феврале сохраняет General Motors, реализовавший 209203 автомобиля (-5,3%). Второе место занимает Ford с показателем 184811 проданных машин (-4,4%). На третьей строчке идет Toyota, чьи продажи составили 172748 авто (-5,2%). Четвертый результат показал Fiat Chrysler Group – 162961 машина, что на 2,3% ниже показателя годичной давности. Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Honda – в прошлом месяце американские дилеры марки реализовали 115139 автомобилей (-0,4%).