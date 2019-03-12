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13.03.19 Прочитали 380 раз

Седан Peugeot 408 подорожал на 12 тысяч рублей

Седан Peugeot 408 подорожал на 12 тысяч рублей

Мониторинг цен на новые автомобили

21.02.19

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от 7 200 руб.

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Единственный седан в модельном ряду французского бренда, Peugeot 408, стал дороже на 12 тыс. руб. во всех своих комплектациях. К такому выводу пришли эксперты сайта «Цена Авто» по результатам мониторинга цен* на новые автомобили в России.

Теперь самая доступная бензиновая комплектация Active с двигателем 1,6 л (115 л.с.) и МКП оценивается в 1 072 тыс. руб. Вариант с «автоматом» обойдется покупателям в 1 137 тыс. руб., а топовая комплектация Allure с более мощным двигателем 1,6 л (150 л.с.) и АКП предлагается к продаже за 1 265 тыс. руб.

Дизельные версии с двигателем 1,6 л (114 л.с.) и механической трансмиссией получили новые ценники в пределах от 1 159 до 1 174 тыс. руб.

По данным сайта «Цена-Авто», предыдущее повышение цен на седан Peugeot 408 произошло в январе и составило сумму 20 тыс. руб.

Всего же по итогам двух первых месяцев 2019 года в России было продано 540 автомобилей марки Peugeot, что на 38% ниже, чем за январь – февраль 2018 года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили цены peugeot peugeot 408

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