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12.03.19 Прочитали 544 раз

Genesis выступил официальным автомобильным партнером Недели Российского Бизнеса 2019

трансляция НРБ

Портрет российского автовладельца

23.10.18

PDF, 145 стр.

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Бренд Genesis выступает официальным автомобильным партнером Недели Российского Бизнеса 2019, которая проходит с 11 по 15 марта в отеле The Ritz Carlton (Москва). Организаторам мероприятия были переданы автомобили G90, G80 и G70 для транспортного обеспечения. Кроме того, на стенде Genesis посетители могут познакомиться с модельным рядом и технологиями марки, а также посмотреть прямую трансляцию сессий Недели Российского Бизнеса, сообщает пресс-служба корейской марки.

По итогам первых двух месяцев 2019 года российские дилеры Genesis реализовали 428 автомобилей, что в 3,8 раза больше по сравнению с прошлым годом. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в первой половине 2019 года на российском рынке появится обновленный представительский седан Genesis G90.

, источник: www.autostat.ru

Теги: премиум-марки genesis

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