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Рынок новых грузовых автомобилей в феврале упал на 5%
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Казахстанский авторынок в феврале ушел «в минус»

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Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Казахстане по итогам февраля составили 4041 единицу, что на 1% ниже показателя годичной давности. Как отмечают в Союзе предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром», несмотря на нехватку ряда популярных моделей на складах дилеров, в феврале продажи новых автомобилей сохранились на высоком уровне. За два первых месяца 2019 года жители республики приобрели 8143 машины – на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Дополнительный импульс потребительской активности, как ожидают в «КазАвтоПроме», в ближайшее время обеспечит новый транш госпрограммы льготных автокредитов, выделенный правительством.

Лидером на казахстанском авторынке в феврале остается LADA, реализовавшая 1247 автомобилей – на 38% больше, чем годом ранее. Второе место заняла Toyota, результат которой составил 817 машин (+4%). Третью позицию сохраняет Hyundai – автомобили этой марки выбрали 694 покупателей (+37%). Далее следует KIA с показателем 284 проданных машины, что на 50% больше по сравнению с прошлым годом. Замыкает пятерку лидеров на этот раз Renault, чьи дилеры реализовали 175 автомобилей (+67%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: казахстан автомобильные рынки

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