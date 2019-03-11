Subaru в феврале увеличила продажи в России на 23%

Российские дилеры Subaru в феврале реализовали 653 автомобиля – на 23% больше, чем годом ранее. По итогам первых двух месяцев 2019 года продажи Subaru в нашей стране составили 1103 машины, что на 4% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «Субару Мотор», самой популярной моделью бренда остается среднеразмерный кроссовер Forester, продажи которого в феврале составили 430 единиц. Второе место занял универсал повышенной проходимости Outback с показателем 104 машины. Замыкает тройку бестселлеров Subaru компактный кроссовер XV, чья реализация составила 97 автомобилей.

Седан бизнес-класса Subaru Legacy по итогам прошлого месяца разошелся в количестве 20 экземпляров. Спортивные полноприводные седаны WRX и WRX STI продаются в единичных экземплярах – в феврале они нашли в общей сложности 2 владельцев.