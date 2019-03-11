Автомобили УАЗ «Патриот» и «Пикап» получили новые ценники

На официальном сайте Ульяновского автозавода появились прайс-листы на автомобили 2019 года. Это отметили эксперты сайта «Цена Авто» в ходе проводимого мониторинга цен*. Так, модели УАЗ «Патриот» и «Пикап» стали дороже на 12 – 21 тыс. руб. по сравнению с машинами 2018 года. При этом они получили еще и дополнительные комплектации.

УАЗ «Пикап» 2019 года в своей самой доступной комплектации «Классик Fleet» оценивается в 804 900 руб. Топовая версия «Максимум» обойдется в 1 185 900 руб. Напомним, что в 2018 году эта модель стала самым популярным пикапом в России.

Новая цена на внедорожник УАЗ «Патриот» в начальной комплектации «Классик Fleet» составляет 794 900 руб., а в комплектации «Максимум» предлагается к продаже за 1 103 000 руб. Кроме стандартных пяти комплектаций, у этой модели появилась специальная версия Life Style по цене 994 000 руб. Также добавились четыре новых комплектации по цене от 1 024 900 до 1 286 000 руб. для экспедиционной версии УАЗ «Патриот», продажи которой начались в мае прошлого года.

По данным сайта «Цена-Авто», предыдущее повышение цен на автомобили УАЗ произошло в январе и составило сумму 12 – 20 тыс. руб.

Всего же за январь – февраль 2019 года в России было реализовано 4 645 автомобилей УАЗ, что на 1% больше, чем за первые два месяца 2018 года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.