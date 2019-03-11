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12.03.19 Прочитали 400 раз

Ford Sollers в 2018 году увеличил экспорт автомобилей российского производства на 11%

Ford Sollers в 2018 году увеличил экспорт автомобилей российского производства на 11%

Экспорт транспортных средств из России

31.12.18

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Компания Ford Sollers по итогам 2018 года экспортировала в общей сложности 1125 автомобилей российского производства, что на 11% юольше по сравснению с предыдущим годом. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Ford Sollers, добавив, что на сегодняшний момент компания экспортирует всю гамму автомобилей Ford российского производства в Армению и Беларусь, наибольший объем поставок в прошлом году пришелся на Беларусь. Лидирующими по объему поставок стали Ford Transit и спецверсии на базе модели (34% от общего объема экспорта), Ford Focus (33%) и Ford Kuga (19%).

Напомним, совместное предприятие Ford Sollers выпускает в России 7 локализованных и адаптированных для российского рынка моделей по технологии полного цикла, а также бензиновые двигатели Duratec объемом 1,6 л. Так, на заводе во Всеволожске выпускаются Ford Focus и Ford Mondeo, в Елабуге – Ford Explorer, Ford Kuga и Ford Transit, в Набережных Челнах – Ford Fiesta и Ford EcoSport. Общие инвестиции в проекты Ford Sollers в России составляют около 1,5 млрд долларов.

, источник: www.autostat.ru

Теги: экспорт ford ford sollers

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