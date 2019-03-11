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Рынок новых грузовых автомобилей в феврале упал на 5%
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12.03.19 Прочитали 235 раз

Volkswagen Polo в феврале стал самым популярным автомобилем на рынке Москвы

Volkswagen Polo в феврале лидирует на авторынке Москвы

Дилерский пакет: «Региональная статистика», «TOP-40 марок», «TOP-100 моделей».

31.01.19

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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в феврале 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Москве составил 14,3 тыс. единиц, что на 1% меньше, чем год назад. При этом по сравнению с январем здесь сменился лидер рынка.

Так, в последний зимний месяц им стал седан Volkswagen Polo, обладателями которого стали 575 жителей столицы (+2%). Далее в рейтинге располагаются сразу две модели Hyundai - кроссовер Creta (545 шт.; +3%) и седан Solaris (493 шт.; -16%).

Лидер января и всего 2018 года - KIA Rio - на этот раз только четвертый. В феврале автомобили этого семейства среди москвичей разошлись тиражом в 486 экземпляров, показав падение на 47%. Замкнул пятерку лидеров кроссовер Volkswagen Tiguan (431 шт.; -6%).

Кроме них, в ТОП-10 рынка новых легковых автомобилей в Москве по итогам февраля 2019 года попали: Toyota Camry (411 шт.; +30%), Skoda Оctavia (390 шт.; -8%), Nissan X-Trail (375 шт.; +7%), KIA Optima (354 шт.; +100%) и Renault Kaptur (318 шт.; -10%).

, источник: www.autostat.ru

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